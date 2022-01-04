shorts/9_eL8usPcFs?feature=share После этого к облакимату стали стягиваться еще больше машин, небольшие автобусы стояли во дворах, в районе патрулировали полицейские. Во второй половине дня еще больше людей собралось в районе, именуемом Жилгородком ближе к промзоне. Оттуда митингующие направились к облакимату, напевая гимн Казахстана. К ним вышел аким города Асхат Шахаров, аким области не появился. Собравшиеся потребовали отпустить задержанных и снизить цены на газ. Аким пообещал выполнить требование, и к 21:00 в городском акимате сообщили, что оба требования митингующих власти выполнили: всех задержанных участников митинга освободили, цена на сжиженный газ снижена до 50 тенге. Однако собравшиеся не уходят. На улице -11, они жгут костры, и заявили. Что будут ночевать у областного акимата. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.