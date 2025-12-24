Отбывать наказание он будет в колонии с максимальным уровнем безопасности.

Трагедия произошла в июне 2025 года в селе Торткуль Ордабасинского района Туркестанской области. 16-летняя студентка пропала по дороге домой после работы в магазине, передает Almaty.tv. На следующий день её тело нашли возле детского сада. По подозрению в совершении преступления полиция задержала иностранца, который работал неподалёку от торговой точки.

На скамье подсудимых оказался 38-летний гражданин Узбекистана. Суд признал его виновным в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание он будет в колонии с максимальным уровнем безопасности. Он обязан выплатить 50 миллионов тенге моральной компенсации семье погибшей. Процесс проходил в закрытом режиме. Пока не сообщается, намерены ли стороны обжаловать приговор.