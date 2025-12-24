Как работает Центр крови, почему люди считают своим долгом сдать кровь и как она спасает пациентов.

Каждый день в Уральске кто-то получает второй шанс на жизнь. Этот шанс — в руках обычных людей, которые приходят в Центр крови, чтобы поделиться самым ценным — своей кровью.

Когда жизнь висит на волоске

Айслу Ижанова преподаватель по изобразительному искусству. Работает с детьми. Она прошла не легкий путь: во время борьбы с онкологическим заболеванием именно донорская кровь помогла ей пережить самые тяжёлые моменты лечения. Она поделилась своей историей — о страхе, надежде и о том, почему каждый донор для неё — это герой и что значит быть на другой стороне этой цепочки добра.

— Три года назад у меня ухудшилось состояние, я думала грипп, занималась самолечением. Взяла себе лекарства, колола антибиотики. Делала уколы внутримышечно, но после кровь не останавливалась. Я никак не могла выйти из дома, всё время текла кровь. Ваточку прикладываю, а она у меня течёт и течёт. Думаю, ну что это такое, наверное попала в капилляр. Потом иду на работу, вся уставшая. Чуть-чуть поработаешь, домой приходишь, сил нет. Такое было тяжёлое состояние, постоянные головные боли, — рассказывает реципиент Айслу Ижанова.

Женщина обратилась к врачам и её сразу забрали на скорой в больницу. Анализы были очень плохими, низкий уровень тромбоцитов.

— Взяли все анализы, пункцию. Лейкоз что ли, спрашиваю у врача, а она говорит, а откуда вы знаете? Диагноз подтвердился, у меня обнаружили острый промиелоцитарный лейкоз, — говорит Айслу.

Страх и принятие

Тогда пациентке сразу начали делать химиотерапию, после чего у неё открылось сильное кровотечение. Ей каждый день приносили донорскую кровь.

— Как-то люди к этому относятся, ну донор и донор, да? А на самом деле, когда ты это чувствуешь, испытываешь на себе, воспринимаешь по-другому. Вот я лежала в палате, нас было трое, и мы прям ждём эту кровь, как вампиры, — вспоминает реципиент.

Айслу рассказывает, что всегда произносила слова благодарности этим людям, чью кровь в неё вливают.

— Я принимала эту кровь, как свою родную. И вы знаете, у меня не было отторжения, реакции на эту кровь. Я благодарна этим людям. Вот хочу выразить огромную благодарность всем, кто сдает кровь, кто является донорами. Большое спасибо от тех людей, которые страдают и болеют, — отмечает женщина.

Новая ценность жизни

После тяжелого заболевания, говорит героиня, мир воспринимаешь по-другому. Меняются ценности. Сейчас она находится в стадии ремиссии, соблюдает диету и предписания врачей.

— Сейчас я такая симпатичная, красивая. А вот когда заболела, начала получать химиотерапию. Хочу сказать человек меняется на все 180 градусов. У меня начали падать волосы. Вот прям руками берёшь их и снимаешь с головы. Не каждый переживёт такое. За три дня, можно сказать у меня выпали все волосы. Когда проходишь курс химиотерапии, организм до такой степени слабый, кровь течёт со всех щелей. У мужчин в основном кровят десна, иногда идёт кровь с носа без остановки. У женщин по-женски может вытекать, — делится Айслу.

Героиня поделилась первыми мыслями, после того, как узнала свой диагноз.

— Я подумала, неужели это случилось со мной. Я даже как бы смерть свою видела, когда заснула или отключилась на какой-то момент. Меня как будто похоронили, приснился такой сон. Но говорят, что это к лучшему, что ты дольше будешь жить. Вот так я обернула в себе. Страх оставался, не без этого. Но я не думала, что я умру, — говорит реципиент.

Женщина признаётся, что после того, как узнала свой диагноз, прочла про него в интернете и больше ничего не читала на просторах интернета про эту болезнь.

— Я как бы даже когда услышала этот диагноз, у меня не было паники. Я разу подписала бумаги, что согласна на химиотерапию, на пункцию. К этому относилась открыто, — сказала Айслу Ижанова.

Помогать — осознанный выбор

Следующий наш герой Данил Меренков. Каждый день он видит, как люди борются с болезнью. И каждый раз знает — без донорской крови этой борьбы не выиграть. Ему 27 лет, он студент третьего курса Западно-Казахстанского высшего медицинского колледжа и санитар в онкодиспансере. По собственной воле он регулярно становится донором, чтобы подарить другим шанс на жизнь.

— С детства мне привили, что я должен помогать людям. Вот даже сейчас работая в онкологическом диспансере, стараюсь поднимать пациентам настроение. Всегда на позитиве и когда видишь, как пациент радуется, улыбается, самому приятно и хорошо. Я получаю от этого удовольствие, — говорит донор Данил Меренков.

Донорство как путь длиною в жизнь

Иногда путь донора начинается с одной трагической истории, но продолжается уже как дело всей жизни. Адильжан Алманов менеджер по работе с донорами и сдает кровь уже 17 лет. Впервые он сделал это, когда ему было всего 16 лет, после землетрясения в Армении пострадавшим срочно понадобились доноры. Позже его кровь понадобилась матери и жене друга, а теперь он помогает незнакомым людям регулярно — не только как донор, но и как волонтёр, вдохновляющий других на этот важный шаг.

— Мы первая область, где на протяжении 12 лет наши доноры безвозмездно сдают кровь. Доноры бывают разные. Я бы разделили людей на четыре категории. 20-25% это альтруисты, когда люди хотят помочь другим людям. В 20% случаев, люди приходят за справками, чтобы воспользоваться выходными днями. 25% людей, сдают для своего здоровья. И 25% — это люди случая, — отмечает менеджер по работе с донорами Центра крови в Уральске Адильжан Алманов.

Врачи о донорской крови

Донорская кровь — это не просто медицинский ресурс, а настоящий шанс на жизнь для тысяч людей каждый день. Особенно хорошо это понимают врачи, которые видят результат донорства своими глазами.

— Гематолог – это врач, который занимается диагностикой и лечением патологий системы крови. Это не только онкогематологические пациенты, но и пациенты с нарушением свертываемости системы крови. Они поступают к нам с теми или иными кровотечениями, — рассказывает врач-гематолог Областной многопрофильной больницы Алия Кисметова.

Алия Кисметова отмечает, что все пациенты требуют диагностики, чтобы выявить причины нарушения гемостаза или свёртывающейся системы.

— Иногда мы проводим заместительную терапию компонентами, препаратами крови. То есть, мы даём заявку в Центр крови, который нас обеспечивают теми или иными компонентами крови, тромбоцитами, свежезамороженной плазмой, эротроцитарной взвесью. Благодаря такой слаженной работе Центра, мы всегда получаем всё вовремя. Как бы пафосно не звучало, донорской кровью мы спасаем им жизнь, — говорит врач-гематолог.

У истоков спасённых жизней

Говоря о донорстве крови, мы говорим о спасённых жизнях. Человек, который стоит у истоков этого процесса, директор Центра крови в Уральске Куаныш Калиев. Благодаря его работе тысячи людей получают шанс на выздоровление.

— Служба крови нашей области берёт свое начало с 1937 года, когда на базе областной клинической больницы открыли отделение переливания крови. Это было небольшое отделение, которое заготавливало до десяти литров крови в год. Для сравнения мы сейчас заготавливаем порядка 4,5 тысяч литров крови, — рассказывает Куаныш Калиев.

Уже в 1967 году это отделение переехало в это здание на улицу Молдагулова, 2. Основная задача Центра крови — организация и сопровождение донорства, заготовка крови и её переработка в строгом соответствии с требованиями безопасности и качества. Центр обеспечивает все медицинские организации области компонентами крови.

— Наши компоненты крови используют только по нашему региону, по Западно-Казахстанской области. В других регионах есть свои соответствующие Центры крови. При ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного факторов, мы всегда готовы оказать помощь соседним регионам, — отмечает директор Центра.

Как регион закрывает потребность в крови

На сегодняшний день, чтобы закрыть потребность медицинских организаций области, рассказывает Куаныш Калиев, необходимо около 30-35 донаций в день. В год это примерно около восьми тысяч донаций.

— Ежегодно все 25 медицинских организаций по области делают порядка 12,5 тысяч переливаний в год для 2500-2700 пациентов. То есть ежедневно 5-7 пациентов получают 35-37 переливаний, — говорит Куаныш Калиев.

В каждом стационаре области поддерживается месячный неснижаемый запас крови. И если часть этого запаса расходуется на переливание, Центр крови оперативно восполняет его.

— У нас есть трассовые районы, где чаще всего происходят ДТП — Акжайык, Тайпак, Сырым. Там чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия. Там мы не ограничиваемся запасами компонентов крови, — рассказывает глава Центра.— Мы заготавливаем два компонента, это эритроцитную взвесь (эрвзвесь) и замороженную плазму. Свежезамороженная плазма хранится до трёх лет, а цельная кровь хранится 42-49 суток. Это незначительный срок, поэтому мы стараемся, чтобы к нам пришло такое количество доноров, чтобы не больше и не меньше было. Если в течение 42 дней её не используем, то просто утилизируем.

Компоненты, которые не ждут

Отдельное внимание уделяется тромбоцитам — это особые компоненты крови, которые заготавливают персонально для каждого пациента.

— Если плазма и эрвзвеси компоненты всегда есть в наличии, то тромбоциты изготавливаются под каждого пациента. А так как срок хранения всего 5-7 дней, и сама заготовка тромбоцитов трудоемкий процесс, потому что, чтобы заготовить тромбоциты, донор должен провести до трёх часов в нашем Центре крови. Приходится иногда поднимать их ночью, в выходные дни, и они приходят и сдают тромбоциты. Если мы их пригласили, значит кому-то срочно понадобились их компоненты крови, — объясняет директор.

Куаныш Калиев говорит, что в Центре крови используют только одноразовые расходные материалы. Кровь тщательно обследуют самым современным оборудованием, которое используется в мире. К тому же, образцы крови после донации хранят ещё три года.

Как проверяют кровь доноров

Заведующая лаборатории диагностики инфекций Центра крови Лейла Муканова, отмечает, что основная задача лаборатории, это обеспечение инфекционной безопасности донорской крови.

— В нашей лаборатории проводим исследование образцов донорской крови на инфекции передающиеся при переливание крови. Это такие как ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис. Эти исследования мы проводим на автоматизированных анализаторах, — говорит заведующая лаборатории.

Пациенты могут быть уверены в результатах исследований крови, так как в лаборатории используют оборудование и реагенты высокого экспертного класса. Анализаторы настроены на исследование именно донорской крови. Используются пробирки на уникальных штрихкодах.

Если вдруг в крови обнаружены инфекции или даже скрытое течение гиппатита В, то донора освобождают от донации, а его кровь утилизируют. Исследование донорской крови проводят двухэтапным методом, то есть если один анализатор позволяет выявить инфекции в более поздние сроки, то второй ПЦР метод выявляет инфекции в раннем периоде.

Лейла Муканова отмечает, что в основном они выявляют у пациентов гепатит В. Инфекция передаётся через кровь или другие биологические жидкости. Заражение может произойти даже при косметологических процедурах с нарушением стерильности. Элементарный пример использование маникюрных инструментов, на которых может быть кровь заражённого.

Директор Центра крови отмечает, что в год они выявляют один-два случая ВИЧ.

Обновление организма через донорство

Куаныш Калиев озвучил плюсы сдачи крови для донора.

—При сдаче крови происходит обновление компонентов крови. У вас кровь забрали, ваш костный мозг начинает активно вырабатывать клетки крови, эритроциты, тромбоциты. То есть идет обновление за счёт этого. И как показывает практика, доноры, которые чаще сдают кровь, они меньше болеют простудными заболеваниями и всем остальным, — рассказал Куаныш Калиев.

Директор отмечает, что после сдачи крови необходимо сделать перерыв примерно на два месяца — это время нужно организму для восстановления. А после донации плазмы или тромбоцитов достаточно подождать около двух недель.

У человека в организме до пяти литров крови, и во время донации берут около семи процентов — примерно 450 миллилитров. Донором может стать любой, кто достиг 18-летнего возраста. Основная часть доноров — люди от 30 до 45 лет.

Интересный факт: женщин среди доноров больше, чем мужчин — примерно 60% против 40%.

Как готовят доноров к сдаче крови

Врач-терапевт отдела комплектования донорских кадров Алтыншаш Дюсембиева объясняет: когда донор приходит сдавать кровь, он обязательно заполняет анкету с вопросами о состоянии здоровья. За двое суток до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, а за четыре часа — курить. Кровь сдают натощак, и перед процедурой не рекомендуется есть жирную или острую пищу.

— Мы его проверяем по базе Инфо ДОНОР, для того чтобы человек не стоял на учёте медицинских учреждений. Это имеется ввиду туберкулёзная больница, кожвендиспансер, психоневрологический диспансеры. Если донор нигде не состоит на учёте, наш медрегистратор отправляет его в лабораторию. Мы проводим первичные моторные обследования. Мы берем гемоглобин, триглицериды, АЛТ. После сдачи лабораторных обследований, если он прошёл эти два этапа. Он направляется на консультативное заключение к врачу терапевту, — поясняет Алтыншаш Дюсембиева.

После обследования, перед сдачей крови, донору разрешают попить чай с печеньем и отправляют на кровоотдачу.

Льготы для доноров и ценность универсальной группы крови

По словам директора Центра крови Куаныша Калиева, Кодексом о здоровье народа в системе здравоохранения статьёй 208 предусмотрены льготы донора, он в день сдачи крови освобождается от работы. Если по согласованию с работодателем, он приступил к работе в этот день, за ним засчитывается целый день, который может быть присоединён к основному трудовому отпуску потом. И дополнительно ему выдается один день трудового отдыха. То есть, при сдаче крови трёх четырёх раз можно сделать мини-отпуск.

Самой ценной группой крови врачи называют первую отрицательную, потому что её можно переливать всем, независимо от группы крови и резус фактора. Её считают универсальной. С такой группой крови в базе данных Центра крови порядка сотни доноров.

Какая кровь в дефиците: распределение доноров по группам

По данным Центра крови, распределение доноров по группам крови за 2024 год выглядит следующим образом.

• Первая положительная — 29,9%, первая отрицательная — 3,1%;

• Вторая положительная составляет 25,6%, вторая отрицательная — 2,4%;

• Третья положительная — 23,7%, третья отрицательная — 5,1%;

• Четвёртая положительная — 9,3%, а четвёртая отрицательная — 0,9%.

По закону иностранцы не могут сдавать кровь — к донации допускаются только граждане Казахстана.

Центр крови в Уральске принимает доноров с 8:30 до 16:10, а потом, когда двери закрываются, врачи продолжают трудиться — перерабатывают и подготавливают кровь, чтобы она как можно быстрее спасала чьи-то жизни.

Донорство — это, пожалуй, самый простой способ быть героем в обычный будний день.