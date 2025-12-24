Среди погибших были двое детей 9 и 3 лет, а также 18-летний студент, который погиб вместе с матерью.

Судебное разбирательство назначили на 29 декабря. ДТП произошло 23 октября на автодороге Самара – Шымкент, где столкнулись грузовая машина DAF и пассажирская «ГАЗель». Тогда в департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по предварительным данным, на полосу встречного движения выехал грузовик.

В результате ДТП на месте происшествия погибли 12 человек - оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели». Среди погибших были двое детей 9 и 3 лет, а также 18-летний студент, который погиб вместе с матерью. Шесть пассажиров «ГАЗели» получили различные травмы, среди них 16-летний подросток.

Микроавтобус, на котором они ехали, совершал регулярные рейсы из райцентра Айтекебийского района - посёлка им. Жургенева в областной центр, их после долгого перерыва наладили в июне 2025 года. 23 октября до города «ГАЗель» не доехала. Было начато досудебное расследование.

23 декабря стало известно, что материалы по этому делу передали в суд. Дело было возбуждено по ст. 345 УК РК - «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Рассматривать его будут без обвиняемого водителя грузовой машины.

Айман КАРИМ