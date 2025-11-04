В Актобе выписали из больницы первых пострадавших в ДТП с 12 погибшими

Из Актюбинской городской многопрофильной больницы №1 выписали первых пациентов, пострадавших в аварии, где погибли 12 человек. Об этом сообщил травматолог больницы Жандос Полатов.

Ранее в Актобе были переведены четыре пациента из Хромтауской районной больницы. Один из них санитарной авиацией доставлен в Национальный координационный центр экстренной медицинской помощи в Астане — у него множественные травмы и ушиб головного мозга, он находился в коме. Двое пациентов выписаны на амбулаторное лечение, у них диагностированы переломы и черепно-мозговые травмы. Ещё один пострадавший проходит лечение в отделении политравмы, состояние стабильное. Один пациент получает лечение в АМЦ.

В управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что 16-летний подросток, находящийся в областной детской больнице, остаётся в крайне тяжёлом состоянии. У него сочетанные травмы, он в коме. Консультации по лечению проводит главный внештатный детский нейрохирург страны.

Напомним, ДТП произошло 23 октября на автодороге Самара – Шымкент возле посёлка Белкопа. Столкнулись грузовик DAF и пассажирская «ГАЗель». По предварительным данным, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу.

На месте погибли оба водителя и 10 пассажиров, шесть человек были доставлены в больницу.

По факту аварии проводится досудебное расследование. Известно, что пассажирская «ГАЗель» с июня 2025 года официально осуществляла перевозки по маршруту посёлок имени Жургенова — Актобе (около 300 км).

Айман КАРИМ



