В редакцию «МГ» обратились жители посёлка Зачаганск, микрорайона Коминтерн. По их словам, улица Шамшырак остаётся без асфальта уже несколько десятилетий, а уличного освещения здесь нет вовсе. Из-за бездорожья к домам часто не могут проехать ни скорая помощь, ни такси. Дети с трудом добираются в школу, преодолевая путь по непролазной грязи.

— Я живу здесь уже 40 лет. Ещё мой отец, ветеран, ходил по этой грязи. Сейчас хожу я, а внуки уже и не приходят — пройти просто невозможно. Весной и осенью даже в резиновых сапогах не пройти. Неоднократно обращались в областной, городской акиматы и в акимат Зачаганска. Нам всё обещают: «подождите немного» — но воз и ныне там. Бывает, по три дня сидим дома: даже за хлебом не выйти. Асфальт положили на нежилых улицах, а у нас — богом забытое место, — рассказывает житель улицы Шамшырак Орынгали Утегалиев.

По словам жителей, на улице расположено около пятидесяти домов. В распутицу детей в школу приходится переносить на руках — пройти по лужам и грязи невозможно.

— Воду мы себе провели сами. Наша улица прямо проклятая. Обещали сделать освещение — не сделали. Говорили, что хотя бы временно насыпят старый асфальт, но и этого не дождались. Никто сюда не заезжает: водители боятся огромных луж, — говорит местная жительница Валентина Чернова.

Люди жалуются, что зимой дорогу даже не чистят.

— Посмотрите, какие ямы! Рано утром люди идут на работу, дети — в школу, а вокруг темень. Вечером то же самое. Ни зимой, ни весной, ни осенью — не проехать, не пройти. Нам остаётся только летать по воздуху. Света нет, напряжение в сети низкое: включишь стиральную машинку — приходится отключать холодильник, иначе выбивает. Техника может перегореть. Живём в городе, а условий — никаких. Глава города обещал решить проблему, но ничего не изменилось. Аким Зачаганска говорил, что свет будет в сентябре, но уже ноябрь — и ничего нет. Дожди идут две недели подряд — нам уже нужны лодки. Ещё и бродячих собак полно. Жизнь как в пещере, — возмущается Гульнара Кунтеева.

В акимате посёлка Зачаганск о проблеме знают. Заместитель акима Асылжан Хайруллин пояснил, что часть работ запланирована.

— В микрорайоне Коминтерн четыре улицы, две из них асфальтированы. Улица Шамшырак — протяжённостью около 500 метров, на ней около 30 домов. Проектно-сметная документация на асфальтирование пока отсутствует. Мы обещали жителям временно уложить старый асфальт при ремонте улицы Жангир хана. Работы должны были начаться в этом году, ПСД готова, но из-за отсутствия финансирования работы не начались. Вопрос остаётся открытым. Что касается электроснабжения — до конца 2025 года старые деревянные опоры заменят на железобетонные. Сейчас освещение проводят по улице Жангир хана, а 25 старых опор планируют установить на улице Шамшырак. Также будут смонтированы светильники, — сообщил Асылжан Хайруллин.

По словам чиновника, если удастся получить фрезерованный асфальт с других объектов, его уложат на улице Шамшырак. Однако в этом году все дороги, которые ремонтировались в Зачаганске, ранее были грунтовыми, и старого материала там не осталось.