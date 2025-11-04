Столкновение «КамАЗа» и LADA Granta произошло на 27-ом километре трассы Атырау — Уральск второго ноября около 19:00. На месте погибли двое детей.

Двое детей погибли в аварии на трассе Атырау — Уральск

Столкновение «КамАЗа» и LADA Granta произошло на 27-ом километре трассы Атырау — Уральск 2 ноября около 19:00. Об этом сообщили в департаменте полиции Атырауской области.