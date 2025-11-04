Двое детей погибли в аварии на трассе Атырау — Уральск
Столкновение «КамАЗа» и LADA Granta произошло на 27-ом километре трассы Атырау — Уральск второго ноября около 19:00. На месте погибли двое детей.
1 / 2
Столкновение «КамАЗа» и LADA Granta произошло на 27-ом километре трассы Атырау — Уральск 2 ноября около 19:00. Об этом сообщили в департаменте полиции Атырауской области.
— В результате столкновения на месте погибли двое детей. Трое пассажиров и водителя LADA Granta доставили в больницу с различными травмами. По факту ведётся досудебное расследование, — сообщили в пресс-службе ведомства.