В Казахстане с момента принятия новой поправки в Уголовный кодекс расследуют 7 дел по фактам принуждения к браку, сообщает Polisia.kz. Новая поправка вступила в силу 16 сентября 2025 года. Данная норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству.

— Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах – до 10 лет заключения. Исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву, — отметили в полиции.

Преступления произошли в Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и Шымкенте. 15 человек задержаны. По каждому заведённому делу проводится досудебное расследование, стражи порядка устанавливают все обстоятельства преступлений.