В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что за три недели операции «Безопасная дорога» в регионе выявили 5 725 нарушений правил дорожного движения.

Среди них:

  • 98 водителей были за рулём в состоянии опьянения;

  • 103 водителя управляли автомобилем, несмотря на лишение прав;

  • 79 случаев незаконной перевозки пассажиров.

Также зафиксировано:

  • 8 выездов на встречную полосу;

  • 318 проездов на красный свет;

  • 68 случаев создания аварийных ситуаций.

Полиция отмечает, что мероприятие помогло улучшить контроль за соблюдением правил и снизить аварийность на дорогах. Водителей и пешеходов просят соблюдать ПДД, уважать других участников движения и соблюдать меры безопасности.