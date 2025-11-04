В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что за три недели операции «Безопасная дорога» в регионе выявили 5 725 нарушений правил дорожного движения.
Среди них:
98 водителей были за рулём в состоянии опьянения;
103 водителя управляли автомобилем, несмотря на лишение прав;
79 случаев незаконной перевозки пассажиров.
Также зафиксировано:
8 выездов на встречную полосу;
318 проездов на красный свет;
68 случаев создания аварийных ситуаций.
Полиция отмечает, что мероприятие помогло улучшить контроль за соблюдением правил и снизить аварийность на дорогах. Водителей и пешеходов просят соблюдать ПДД, уважать других участников движения и соблюдать меры безопасности.