Полицейские также обнаружили сотни случаев проезда на красный и десятки опасных манёвров.

В ЗКО за три недели выявили 98 нетрезвых водителей

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что за три недели операции «Безопасная дорога» в регионе выявили 5 725 нарушений правил дорожного движения.

Среди них:

98 водителей были за рулём в состоянии опьянения;

103 водителя управляли автомобилем, несмотря на лишение прав;

79 случаев незаконной перевозки пассажиров.

Также зафиксировано:

8 выездов на встречную полосу;

318 проездов на красный свет;

68 случаев создания аварийных ситуаций.

Полиция отмечает, что мероприятие помогло улучшить контроль за соблюдением правил и снизить аварийность на дорогах. Водителей и пешеходов просят соблюдать ПДД, уважать других участников движения и соблюдать меры безопасности.