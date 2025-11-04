Сообщается, что вместе с ним задержали сотрудника миграционной полиции.

20 октября появилась информация о задержании начальника отдела полиции Сырымского района и сотрудника миграционной полиции. Редакция отправила запрос в Комитет национальной безопасности страны. Подробный ответ получить не удалось, но в ведомстве подтвердили, что по этому факту идёт досудебное расследование.

Другие данные не разглашают, так как действует часть 1 статьи 201 Уголовного-процессуального кодекса РК. Эта статья запрещает раскрывать информацию, связанную с расследованием уголовных дел, если она может помешать следствию или повлиять на его результаты.



