Тело ребёнка нашли в мусорном контейнере на улице Бирлик в поселке Зачаганск 14 августа. Тогда по факту велось досудебное расследование, были назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.
В сентябре полицейские заявляли, что мать не найдена и вели её поиски. В ответе на запрос редакции департамент полиции сообщил, что согласно заключению эксперта ребёнок был мертворождённым.
Местоположение матери до сих пор остается неизвестным.
— По данному уголовному делу принято решение о прекращении досудебного расследования в порядке статьи 35 УПК РК. Принятое решение согласовано с надзорным органом, — говорится в ответе.