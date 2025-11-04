Тело ребёнка нашли в мусорном контейнере на улице Бирлик в поселке Зачаганск 14 августа. Согласно заключению эксперта ребёнок был мертворождённым.

Тело младенца в мусорном баке в Уральске: полицейские прекратили расследование

Тело ребёнка нашли в мусорном контейнере на улице Бирлик в поселке Зачаганск 14 августа. Тогда по факту велось досудебное расследование, были назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

В сентябре полицейские заявляли, что мать не найдена и вели её поиски. В ответе на запрос редакции департамент полиции сообщил, что согласно заключению эксперта ребёнок был мертворождённым.

Местоположение матери до сих пор остается неизвестным.