В Таразе прошёл форум на тему «Методы выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалютных платформ», сообщает Polisia.kz.
В мероприятии принял участие заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов, который рассказал, что цифровизация экономики открывает новые возможности, но одновременно создаёт и дополнительные риски.
По данным МВД, за последние два года в Казахстане зарегистрировано более тысячи уголовных дел, связанных с оборотом криптовалют.
Из них:
- 60% — мошенничество,
- 25% — незаконная деятельность обменных пунктов,
- 15% — легализация преступных доходов через цифровые активы.
Общий ущерб граждан и организаций превысил 8 млрд тенге.
Для борьбы с киберпреступностью МВД реализует комплекс системных мер. Создан Антифрод-центр, который совместно с другими ведомствами блокирует подозрительные ресурсы и телефонные номера. С начала года заблокировано более 26 тысяч сайтов и 64 миллиона звонков, имеющих признаки мошенничества.
Участники форума обсудили практические подходы к расследованию преступлений, методы выявления цифровых следов и вопросы повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.