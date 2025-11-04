Методы расследования преступлений с использованием криптовалют обсудили на форуме.

Более 26 тысяч мошеннических сайтов заблокировали с начала года в Казахстане

В Таразе прошёл форум на тему «Методы выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалютных платформ», сообщает Polisia.kz.

В мероприятии принял участие заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов, который рассказал, что цифровизация экономики открывает новые возможности, но одновременно создаёт и дополнительные риски.

По данным МВД, за последние два года в Казахстане зарегистрировано более тысячи уголовных дел, связанных с оборотом криптовалют.

Из них:

60% — мошенничество,

25% — незаконная деятельность обменных пунктов,

15% — легализация преступных доходов через цифровые активы.

Общий ущерб граждан и организаций превысил 8 млрд тенге.

Для борьбы с киберпреступностью МВД реализует комплекс системных мер. Создан Антифрод-центр, который совместно с другими ведомствами блокирует подозрительные ресурсы и телефонные номера. С начала года заблокировано более 26 тысяч сайтов и 64 миллиона звонков, имеющих признаки мошенничества.

Участники форума обсудили практические подходы к расследованию преступлений, методы выявления цифровых следов и вопросы повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.