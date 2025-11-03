Погодные контрасты в ЗКО 4 ноября: ночью заморозки, днём — до +7 градусов

Синоптики прогнозируют на завтра переменчивую погоду в западных регионах Казахстана — с утренними заморозками и относительно тёплым днём.

В ЗКО ночью температура опустится до –2…0 °C, днём повысится до +5…+7 °C. Ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями ближе к вечеру.

В Актобе ночью столбики термометров покажут –5…–6 °C, днём потеплеет до 0…+2 °C. Возможен слабый ветер и утренний мороз.

В Атырау прогнозируется ясная погода без осадков. Ночью температура снизится до –2…0 °C, днём — до +6…+7 °C.

В Актау ожидается переменная облачность без осадков. Ночью — +5…+7 °C, днём воздух прогреется до +8…+10 °C. К полудню возможны солнечные прояснения.

Местами возможен гололёд, особенно в утренние часы. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах.