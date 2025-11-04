За дачу взятки КНБ РК зарегистрировало 11 дел.

Комитет национальной безопасности РК опубликовал данные за октябрь 2025 года. Всего за месяц зарегистрировано 83 правонарушения. Больше всего случаев связано с мошенничеством — таких дел зафиксировано 16. На втором месте присвоение или растрата чужого имущества — 12 дел. В двух случаях выявлено злоупотребление должностными обязанностями и в трех — превышение власти. Также зарегистрировано 26 эпизодов получения взятки и 11 — дачи взятки. По фактам посредничества во взяточничестве открыто 4 дела.

Кроме того, зарегистрировано по одному делу по статьям о нанесении имущественного ущерба путем обмана, незаконном уничтожении или изменении информации, незаконном участии в предпринимательской деятельности, применении насилия к представителю власти и незаконных задержаниях. Два дела связаны с укрывательством преступлений и два — с организацией незаконной миграции.

В суд направлено 54 уголовных дела. Среди них: одно — по нарушению неприкосновенности частной жизни, одно — по присвоению имущества, 17 — по мошенничеству, 19 — за получение взятки, 11 — за её дачу и 5 — по посредничеству во взяточничестве.