3 ноября местные жители обнаружили мертвых тюленей на морском побережье Баутино Тупкараганского района. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

Сотню мёртвых тюленей нашли на берегу Каспия в Мангистауской области

Сотрудники департамента экологии и управления рыбной инспекции провели мониторинг береговой линии Тупкараганского района от населённого пункта Асан до мыса Баутино и обнаружили туши 112 каспийских тюленей. Экологи отобрали пробы морской воды на побережье населённых пунктов Форт-Шевченко и Баутино.