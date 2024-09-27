26,5 тонн брошенных рыболовных сетей извлечено со дна Каспийского моря. Об этом стало известно на международной научной конференции «Каспийское дыхание», приуроченной 65-летию Атырауского университета нефти и газа.

В период с 2014 по 2023 годы более 500 квадратных километров Северо-Восточного Каспийского моря были очищены от брошенных рыболовных сетей и другого морского мусора.

Как рассказал старший специалист-эколог ТШО Игорь Сангайло, в целях сохранения биоразнообразия Каспийского моря с 2014 года со дна водоема было удалено в общей сложности 900 призрачных сетей или 26,5 тонн, а также 19 тонн другого морского мусора. Кроме того, из призрачных сетей было освобождено 58 живых осетров и 15 живых тюленей.

- Как известно, брошенные рыболовные сети – один из самых сильных отрицательных факторов, который оказывает влияние на сокращение популяции каспийского тюленя. Дело в том, что тюлени запутываются сетях и со временем погибают. К сожалению, таких сетей по результатам нашего исследования, очень много, поэтому мы сотрудничаем в этом направлении с рядом государственных органов Мангистауской области, - рассказал Игорь Сангайло.

Напомним, что в 2017 году ТШО организовал 4-недельную пилотную миссию с целью исследования возможности расширения деятельности по извлечению брошенных рыболовных сетей за пределы проектной территории компании в заливе Баутино и на Тюленьих островах.