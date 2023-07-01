28 июня актауское издание Lada.kz опубликовало видео с двумя мёртвыми тюленями. Туши животных сняли отдыхающие на берегу Каспийского моря. В пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов сообщили, что утром 29 июня на предполагаемое место выехали сотрудники местного управления рыбной инспекции, департамента экологии, ветеринарной службы и «Казгидромета».
— Туши тюленей на предполагаемом месте не обнаружены, о чём был составлен соответствующий акт. Инспекторы областного управления рыбной инспекции продолжают мониторинг берега Каспийского моря в целях обнаружения мёртвых туш. Информация будет обновляться по мере поступления, — информировали в ведомстве.
В начале мая на побережье обнаружили 15 мёртвых тюленей.