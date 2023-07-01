Трагедия произошла в селе Кеген, сообщает телеканал Astana. Девятилетний мальчик поступил в больницу в крайне тяжёлом состоянии после укуса гадюки. Ему ввели сыворотку против яда змеи, через пару часов процедуру повторили. Но на следующий день состояние пациента резко ухудшилось.

— Так как состояние ребёнка было тяжёлым, спасти не удалось. У него были множественные осложнения после укуса змеи – отёк легких, синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, токсический гепатит, токсический нефрит. В конечном счёте у него была полиорганная недостаточность, — сказал заместитель главного врача Кегенской районной больницы Мурат Серикулы.

С начала года в Алматинской области от укусов змей пострадали одиннадцать человек. До последнего случая обходилось без жертв.