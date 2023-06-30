На западе прогнозируют повышение температуры воздуха до +35 градусов.
- В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау будет дождь. Днём будет +24..+26 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
- В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.