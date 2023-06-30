Возгорание началось в 15:08 30 июня. 10 гектаров сухой травы горит в посёлке Круглоозёрное. С огнём борются 83 человека, среди них сотрудники ДЧС, Лесхоза и добровольных пожарных формирований. По данным ДЧС ЗКО, угрозы распространения нет. В 18:30 возгорание локализовано.