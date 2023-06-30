В специализированном межрайонном уголовном суде огласили приговор в отношении 27-летнего Курмангазы Кажгалиева. Молодого человека признали виновным в распространении наркотиков. Дело рассматривали присяжные заседатели.

Его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Из материалов дела следует, что подсудимый на онлайн-платформе наткнулся на объявление о работе курьера. Мужчина на тот момент был безработным и решил подробнее разузнать о вакансии. Оказалось, что работа связана с закладкой синтетических наркотиков, работодатель обещал зарплату в 200-300 тысяч тенге в неделю. По версии следствия, мужчина успел сделать около 50 закладок.

Сам Курмангазы Кажгалиев вину свою не признал и заявил, что стал жертвой сговора сотрудников полиции.

– Раньше я работал водителем-курьером, но потом остался без работы. По этой причине я заинтересовался вакансией и начал переписываться с автором объявления. Мне позвонил мужчина и сказал, что в результате мониторинга социальных сетей обнаружена моя причастность к наркоторговле. Спросил адрес, приехав представился сотрудником полиции, начал говорить мне, что я связан с наркоторговцами, угрожать. И если я не хочу проблем, то должен работать с ним. Другими словами, начал на меня давить. Я должен был помочь им выследить «тех людей» (наркоторговцев — прим. автора). Сказал, что я могу не переживать, мне будут подсказывать как себя вести, что говорить, чтоб не вызвать у них подозрений. Я согласился, у меня не было выбора, а по факту стал жертвой полицейского сговора, — вспоминает события Курмангазы.

По его словам, спустя какое-то время стражам порядка удалось поймать двоих мужчин, которые предположительно являлись теми самыми работодателями Кажгалиева. Однако их дальнейшая судьба ему неизвестна. Позже адвокаты подсудимого Жомарт Ерназаров и Жанболат Айманов во время суда будут не раз задавать этот вопрос следствию, но тщетно.

Спустя два месяца после тех событий Кажгалиева начали вызывать на допросы, а в декабре на три дня поместили в изолятор временного содержания. Адвокаты считают, что это было сделано для того, чтобы напугать его. В марте начался суд, на скамье подсудимых оказался только Кажгалиев. В качестве доказательств своих слов он приводит переписки с тем самым сотрудником полиции.

Мама Кажгалиева является инвалидом третьей группы и кроме сына за ней ухаживать некому. Родственников возмутил такой вердикт присяжных и они намерены обжаловать приговор.

— Где справедливость? Такое в голове не укладывается. Что мы скажем его маме, она ведь не знает ничего? Она просто не переживёт этого, — говорит родственница Кажгалиева Гульжан.

Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.