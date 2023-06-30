Делегация международного образовательного холдинга в июне провела переговоры о сотрудничестве с руководством Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС).

Международный образовательный холдинг «Gaudeamus» был создан в 2008 году в Уральск, Казахстан. С самого начала своей деятельности «Gaudeamus» ориентировался на помощь школьникам в сдаче итоговых экзаменов, необходимых для поступления в ВУЗы России и Казахстана. В ходе развития холдинга его филиалы были открыты в других городах Казахстана, а также была достигнута договорённость о сотрудничестве с десятками ВУЗов России. В 2019 году «Gaudeamus» открыл свой филиал в России. Сегодня «Gaudeamus» стал неотъемлемой частью образовательного сотрудничества между нашими странами. Холдинг помогает жителям Казахстана поступать в десятки российских ВУЗов, проводит подготовку и обучение будущих студентов.

Визит руководителей холдинга «Gaudeamus» в СамГУПС не только укрепил образовательные связи Самарской области и Казахстана, но и стал шагом развития сотрудничества в сфере образования между нашими странами.

Сегодня в ВУЗах Самарской области обучаются сотни студентов из Казахстана, а всего в России получают образование более 60 тысяч граждан Казахстана. В следующем учебном году правительство России увеличит количество мест для бесплатного обучения в государственных ВУЗах России, и теперь такой возможностью смогут воспользоваться 700 граждан Казахстана.

В конце мая 2023 года прошло заседание подкомиссии по сотрудничеству в сфере образования и науки между Россией и Казахстаном. Его провели в Алматы под председательством заместителя министра науки и высшего образования России Константина Могилевского и вице-министра науки и высшего образования Казахстана Куаныша Ергалиева. Выступая на заседании, Константин Могилевский отметил, что «в последний год интенсивность рабочих контактов между Россией и Казахстаном в сфере науки и высшего образования заметно возросла».

Самарский государственный университет путей сообщения заинтересован в привлечении казахстанской молодёжи. В апреле 2023 года завершила свою работу «Весенняя школа СамГУПС», в ходе которой десятки старшеклассников из Казахстана смогли познакомиться с образовательными программами университета. Одним из организаторов этой школы выступил международный образовательный холдинг «Gaudeamus». Как отметил начальник учебного отдела холдинга Чингиз Айсабаев, «участники весенней школы – учащиеся старших классов, хорошо подготовлены, нацелены на получение транспортного образования именно в СамГУПС». Партнёрские отношения холдинга и университета активно развиваются на многочисленных коммуникационных площадках, олимпиадах, выставках и других научно-просветительских акциях.

Благодаря совместной работе Самарского государственного университета путей сообщения и международного образовательного холдинга «Gaudeamus» сотни выпускников школ из Казахстана получили возможность поступить в СамГУПС, выбрав для себя профессию железнодорожника. Казахстанские выпускники школ уверены, что профессия железнодорожника всегда будет считаться престижной, тем более, что Казахстанские железные дороги (КТЖ) постоянно развиваются, и для этого развития необходимы подготовленные квалифицированные кадры.