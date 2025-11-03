В Казыбекбийском районном суде Караганды завершился судебный процесс по делу в отношении 23-летней предпринимательницы Алики Мухамадиевой, обвиняемой в разжигании социальной, религиозной и национальной розни.

В Казыбекбийском районном суде Караганды завершился судебный процесс по делу в отношении 23-летней предпринимательницы Алики Мухамадиевой, обвиняемой в разжигании социальной, религиозной и национальной розни, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

3 ноября подсудимая выступила с последним словом в суде. После судья Аргын Кутышев огласил приговор. Алика Мухамадиева признана виновной, ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Этим же приговором к ней применена отсрочка исполнения наказания в порядке статьи 74 УК сроком на два года.

Основанием для применения отсрочки явилось наличие у осужденной 2-х летнего ребенка.

— Обращаем внимание, что на сегодня отсрочка наказания является обязательной нормой, так как с 16 сентября 2025 года в Уголовный закон внесены изменения, которым предусмотрено обязательное применение отсрочки отбывания наказания для женщин, имеющих малолетних детей, за исключением отдельных составов преступлений, по которым назначается наказание свыше 5 лет лишения свободы, — сообщает пресс-служба прокуратуры Карагандинской области.

После оглашения приговора осуждённую освободили в зале суда из-под стражи.

Разъяснение приговора

Что установлено судом

В суде установлено, что летом 2025 года подсудимая М. в социальной сети Theads высказала слова, которые, согласно заключению экспертизы, относятся к высказываниям, направленным на разжигание (проповедование) религиозной вражды и розни.

Позиция сторон

Прокурор просил назначить М. наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отсрочкой исполнения наказания на 4 года в связи с наличием у виновной малолетнего ребенка.

Сторона защиты согласилась с собранными по делу доказательствами, подсудимая вину признала в полном объеме и раскаялась в содеянном.

Решение суда

Вина подсудимой доказана её признательными показаниями, заключениями экспертиз и другими материалами дела.

Санкция статьи 174 части 1 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двух тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок от двух до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При назначении наказания подсудимой суд учёл смягчающие её уголовную ответственность и наказание обстоятельства – это наличие у нее малолетнего ребенка в возрасте двух лет, полное признание вины и чистосердечное раскаяние.

Согласно обвинительному акту, отягчающие обстоятельства отсутствуют.

Согласно статье 55 части 2 пункту 2 УК, при наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств срок наказания не может превышать 2/3 от максимального срока, предусмотренного статьёй УК.

Статья 74 УК предусматривает, что осуждённым женщинам, имеющим или воспитывающим малолетнего ребенка, суд предоставляет отсрочку исполнения наказания до пяти лет.

В указанную статью Законом Республики Казахстан от 16 июля 2025 года внесены изменения, которые вступили в законную силу 16 сентября 2025 года и обязывают суд предоставлять отсрочку женщинам, имеющим малолетнего ребенка, на срок до 5 лет.

Адвокат осуждённой Тимур Солодуха после оглашения приговора заявил, что суд вынес справедливое решение.

— Самое главное, что она сегодня встретится с дочкой. Думаю, этот судебный процесс заставит многих задуматься и сделать для себя выводы, — отметил адвокат Мухамадиевой.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, процесс проходил в открытом режиме, материалы дела рассматривались в сокращенном порядке. На заседаниях присутствовали журналисты и родные подсудимой. На суде Алика Мухамадиева признала вину и раскаялась. Она не сдерживала слёз и эмоций и заявляла, что сожалеет о случившемся и просит прощения у тех, кого задели её слова.

Напомним, летом 2025 года комментарии Алики Мухамадиевой в соцсети Threads вызвали широкое обсуждение. В её высказываниях были выявлены признаки разжигания социальной и национальной розни.