В ЗКО судебный исполнитель незаконно прекратил производство: спор решился в суде

В специализированном межрайонном административном суде ЗКО рассмотрели дело по административному иску конкурсного управляющего крестьянского хозяйства к частному судебному исполнителю об оспаривании постановления о прекращении исполнительного производства.

Как сообщили в суде ЗКО, ранее судебной коллегией по гражданским делам Западно-Казахстанского областного суда было утверждено медиативное соглашение, по которому должник обязался оплатить стоимость транспортного средства в установленный срок. В связи с неисполнением условий суд выдал исполнительный документ, на основании которого частный судебный исполнитель возбудил исполнительное производство.

По законодательству, исполнительное производство может быть прекращено только при полном исполнении требований исполнительного документа. Однако судебный исполнитель прекратил производство, несмотря на то что должник не произвел оплату.

В ходе предварительного слушания стороны при содействии суда достигли примирения. По соглашению судебный исполнитель обязался отменить спорное постановление и возобновить исполнительное производство.

Суд утвердил соглашение, административный иск возвращён. Определение суда в законную силу пока не вступило.