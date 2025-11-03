Линия работает круглосуточно.

В Казахстане появилась горячая линия для жалоб на повышение цен и нехватку топлива

В министерстве энергетики РК сообщили, что они фиксируют обращения обращения граждан по фактам нарушения ценового моратория на бензин и дизтопливо, а также по вопросам наличия автогаза на отдельных АГЗС. Совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и региональными штабами минэнерго будет строго пресекать любые попытки спекуляций и создания искусственного дефицита топлива.

По бензину и дизтопливу:

Министерство отмечает, что все нужные объёмы топлива уже отправлены в регионы и находятся на нефтебазах. Объективных причин для дефицита нет.

По сжиженному газу:

Ремонт одного из заводов был заранее учтён. Для регионов с высоким спросом выделили дополнительные объёмы. Поэтому очереди на некоторых заправках связаны с внутренними вопросами распределения и логистики, а не с нехваткой топлива в целом.

Если вы столкнулись с завышенными ценами на бензин АИ-92 или отсутствием топлива на АЗС, можете звонить на горячую линию: +7 701 855 0248. Линия работает круглосуточно. Каждое обращение будет проверено. В случае нарушений к виновным будут применены меры.

Напомним, что 16 октября правительство объявило мораторий на повышение цен на бензин и тарифов на комуслуги. До этого в Уральске цена на ИА-92 достигла 233 тенге. Но такая цена была только на одной сети автозаправок.



