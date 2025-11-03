В больницу поступила маленькая пациентка в крайне тяжёлом состоянии — инородный предмет перекрыл дыхательные пути. Врачи незамедлительно приступили к оказанию экстренной помощи.

Медики Туркестанской областной детской больницы спасли жизнь годовалой девочке, проглотившей металлический болт длиной 4 сантиметра. Инцидент произошёл 27 октября 2025 года. В больницу поступила маленькая пациентка в крайне тяжёлом состоянии — инородный предмет перекрыл дыхательные пути. Врачи незамедлительно приступили к оказанию экстренной помощи.

С помощью ларингоскопического метода специалистам удалось извлечь болт без хирургического вскрытия. Операцию, требующую высокой точности и концентрации, успешно провёл молодой реаниматолог Ержан Махамбетулы.

— Благодаря слаженным действиям медицинской команды жизнь ребёнка была спасена. В настоящее время состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Малышка находится под наблюдением врачей и проходит лечение в хирургическом отделении вместе с матерью, сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

Медики призывают родителей быть особенно внимательными к детям раннего возраста и не оставлять их без присмотра. При первых признаках затруднённого дыхания или подозрении на проглатывание посторонних предметов необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.