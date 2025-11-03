В 2025 году общая сумма поступлений по налогу на имущество и транспорт от физических лиц составила 3,2 млрд тенге.

Как сообщили в департаменте государственных доходов ЗКО, в 2025 году общая сумма поступлений по налогу на имущество и транспорт от физических лиц составила 3,2 млрд тенге.

Из них:

по налогу на имущество — 600 млн тенге;

по транспортному налогу — 2,6 млрд тенге.

При этом общая задолженность физических лиц по данным налогам на сегодняшний день составляет 348 млн тенге, в том числе:

по налогу на имущество — 86 млн тенге;

по транспортному налогу — 262 млн тенге.

Напомним, с 2026 года вступает в силу новый налоговый кодекс.
















