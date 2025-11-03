Соцсети взорвались от эмоций казахстанцев после откровенного интервью бывшей супруги популярного шоумена Турсынбека Кабатова – Молдир Мукановой, передает Liter.kz.

В беседе с журналисткой Жанар Байсемиз женщина впервые нарушила молчание и рассказала всю правду о браке, измене и тяжелом разводе.

– Да, у него есть любовница. Они вместе ездят за границу, он купил ей квартиру, машину, бриллианты, дорогую шубу. Все это на ней. Мне больно все это вспоминать. Был момент, когда я стояла на краю и не знала, хочу ли дальше жить, – рассказала Молдир, не сдерживая слез.

По словам Мукановой, эта история длится уже 14 лет, а дети тяжело переживают разлуку с отцом.

– Они плачут, скучают, просят отправить папе фотографии. Но не можем – он заблокировал всех нас. Я пишу ему, потому что скучаю. Но он не извиняется ни передо мной, ни перед детьми. Единственное сообщение, которое я от него получила, – “Когда мы уже разведемся? – добавила она.

Журналистка Жанар Байсемиз призналась, что не смогла сдержать эмоций во время съемки.

– Молдир открыла черный ящик внутри себя. Это было не интервью, это была исповедь. Она рассказала о том, что скрывала годами, – написала она после выхода ролика.

После публикации интервью Казнет буквально взорвался. Тысячи пользователей выразили поддержку Молдир, обвинив Турсынбека Кабатова в предательстве.

В соцсетях развернулась настоящая волна хейта: в Instagram артиста пользователи массово оставляют гневные комментарии, а на некоторых страницах Кабатов вовсе закрыл возможность комментировать. Там, где функция все еще доступна, – лента пестрит осуждающими сообщениями и требованиями публичных извинений.

– Никакие шутки не оправдывают такую боль, – пишут подписчики.

– Он должен извиниться перед детьми, перед женой и перед всеми, кто верил в его образ порядочного семьянина, – добавляют другие.

– Даже сейчас он не общается нормально с детьми, заблокировал их в WhatsApp, хотя сам продолжает выходить на сцену, говорить о семейных ценностях. Разве он имеет право рассуждать об этом? Требуем бойкота Турсынбека Кабатова! – заявили многие.

Сам комик закрыл комментирование на своей странице. Однако спустя сутки всё же нарушил молчание и ответил на обвинения бывшей супруги.

– Дорогие друзья! Я никогда не блокировал своих детей и всегда был с ними, люблю их. До сих пор я трудился ради детей и продолжаю трудиться, - написал он.

Отметим, что Турсынбек Кабатов является уроженцем ЗКО. В браке с Молдир Мукановой у них родились пятеро детей.