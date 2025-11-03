По данным бюро национальной статистики, в октябре в стране подешевел ряд продуктов. В магазинах снизились цены на основные овощи и фрукты, включая лук, яблоки, свёклу, капусту и морковь. Стало доступнее также сахар и некоторые сезонные фрукты. В то же время подорожали шоколад, кофе, крупы, а также готовые соусы и приправы.

На рынке непродовольственных товаров наблюдалось снижение стоимости новых автомобилей отечественной сборки. Однако выросли цены на зонты, электрообогреватели, средства бытовой химии, одежду, обувь и бытовую технику.

В коммунальном секторе зафиксировано ощутимое снижение тарифов на холодную воду, газ и электроэнергию. При этом услуги общепита, салонов красоты и фитнес-индустрии продолжают дорожать.

Годовая инфляция остаётся на высоком уровне. За год подешевели рис, курага и помидоры, но выросли в цене сухофрукты, орехи и ряд товаров для дома. Снижение затронуло морозильники, сушилки и гладильные доски, а повышение — столовые приборы, электрические лампы и инструменты.

По сравнению с прошлым годом стали дороже услуги по ремонту обуви, обслуживанию жилых помещений, а также посещение бассейнов и тренажёрных залов.







