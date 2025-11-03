Погода в Казахстане на этой неделе: снег, метели и потепление на западе

На большей части Казахстана в начале ноября ожидается неустойчивая погода под влиянием северного циклона. О «первом дыхании зимы» рассказали в РГП «Казгидромет». Синоптики прогнозируют дожди с переходом в снег, а в северных, центральных и восточных регионах — преимущественно снегопады и метели.

В западных областях осадки пройдут в первые дни месяца, затем ожидаются прояснения. При этом сохранятся порывистый ветер, гололёд и туман.

Температура воздуха по стране будет различаться: на севере, в центре и на востоке ночью — до -7…-15 °C, днём — до -2…-10 °C с последующим потеплением. На юге и юго-востоке ночью — 0…-5 °C (в горах до -13 °C), днём — 0…+8 °C, после 7 ноября ожидается потепление до +5…+15 °C.

На западе ночью +2…+7 °C, днём +3…+10 °C, местами до +18…+25 °C.

Количество осадков в ноябре ожидается около нормы на большей части территории Казахстана, местами — выше обычного, особенно на западе и северо-востоке республики: в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской областях и на востоке области Абай.

В целом ноябрь в Казахстане будет примерно на 1 °C теплее нормы.