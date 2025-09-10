10 сентября во дворце культуры «Атамекен» прошел семинар по разъяснению нового Налогового кодекса. Проинформировать уральцев о новшествах приехали представители комитета государственных доходов. К слову, в зале собрались более тысячи человек. Многие поправки напрямую затронут повседневную жизнь граждан: от зарплат и покупок до недвижимости и цен на товары.

Изменения введенные в налоговый кодекс вступают в силу с 2026 года.

– Когда обсуждался новый налоговый кодекс в обществе было очень много споров. Особенно часто поднимался вопрос НДС, так как идет реформирование налога на добавленную стоимость, поменялся и порок постановки на учет по НДС, изменилась и сама ставка. Кроме этого, одно из основных положений нового налогового кодекса является переход на сервисную модель, — сказала руководитель управления администрирования непроизводственных платежей платежей КГД Гульмира Смагулова.

Таким образом основные изменения налогового кодекса включают:

Дифференцированные ставки налогов

Прогрессивные ставки ИПН

Реформирование НДС

Внедрение «налога на роскошь»

Изменение налоговых специальных налоговых режимов

Разработка прозрачных и конкретных правил получения налоговых льгот

Цифровизация налогового администрирования

Переход на сервисную модель

Сокращение на 30% форм налоговой отчетности

Плательщиками корпоративного подоходного налога (КПН) являются все юридические лица — резиденты и нерезиденты РК. Госучреждения при этом от уплаты КПН освобождены. Ставка основного КПН в Казахстане составляет 20% от налогооблагаемого дохода. Объектом налогообложения является прибыль компании: доходы минус расходы, которые признаются для целей налогообложения. Общеустановленная ставка КПН для большинства компаний остаётся прежней — 20%. Однако при этом вводятся новые дифференцированные ставки для отдельных сфер деятельности.

3% — для юридических лиц, занимающихся производством сельхозпродукции и аквакультурой (ранее ставка составляла 10%).

— для юридических лиц, занимающихся производством сельхозпродукции и аквакультурой (ранее ставка составляла 10%). 6% — для сельскохозяйственных кооперативов (также снижение с прежних 10%).

— для сельскохозяйственных кооперативов (также снижение с прежних 10%). 5% в 2026 году , а с 2027 года — 10% — для организаций в социальной сфере (образование, здравоохранение и т. д.), кроме некоммерческих. Ранее такие компании могли полностью освобождаться от уплаты КПН.

, а с 2027 года — — для организаций в социальной сфере (образование, здравоохранение и т. д.), кроме некоммерческих. Ранее такие компании могли полностью освобождаться от уплаты КПН. 20% — для некоммерческих организаций социальной сферы, при этом сохраняется возможность уменьшать налог на 100%.

— для некоммерческих организаций социальной сферы, при этом сохраняется возможность уменьшать налог на 100%. 25% — повышенная ставка для банков (за исключением доходов от кредитования бизнеса), а также для казино, игровых залов, тотализаторов и букмекерских контор. Раньше они платили 20%.

В целом новый порядок налогообложения делает систему более адресной: для приоритетных отраслей, таких как сельское хозяйство, создаются льготы, а для социально значимых сфер предусмотрен переходный режим. При этом бизнес в банковском и игровом секторах, наоборот, будет платить больше. Таким образом, с 2026 года корпоративный подоходный налог в Казахстане станет более дифференцированным, а требования к учёту доходов и расходов — жёстче.

Налог на добавленную стоимость (НДС) платят лица, по которым произведена постановка на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость в РК в базе налогоплательщиков и лица, импортирующие товары на территорию РК в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и таможенным законодательством РК. Согласно новому налоговому кодексу ставка НДС повышается с 12% до 16%.

Освобождаются от НДС:

реализация и импорт лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, определяемому Правительством;

оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, определяемому Правительством.

При этом отменяется освобождение от НДС реализация или сдача в аренду жилого помещения (квартиры).

Индивидуальный подоходный налог (ИПН) — это налог, который платят физические лица (граждане Казахстана) с их доходов и составляет 10%. Основные изменения с 2026 года:

Введение прогрессивной шкалы ставок

Доходы до 8 500 МРП в год (примерно 33,4 млн тенге) облагаются по ставке 10%.

Сумма, превышающая этот порог, облагается по ставке 15%.

То есть первые 8 500 МРП — по 10%, а всё, что сверх — по 15%.

Кроме того:

Дивиденды до 230 000 МРП будут облагаться по ставке 5% , а свыше этого порога — 15%.

до 230 000 МРП будут облагаться по ставке , а свыше этого порога — 15%. Индивидуальные предприниматели на общем режиме будут платить 10% до 230 000 МРП и 15% с превышения.

на общем режиме будут платить 10% до 230 000 МРП и 15% с превышения. Для лиц, занимающихся частной практикой (адвокаты, нотариусы и др.), вводится единая ставка 9% .

(адвокаты, нотариусы и др.), вводится единая ставка . Для крестьянских и фермерских хозяйств по доходам от сельхоздеятельности сохраняется льготная ставка 3%.

Итог: Если раньше ИПН был «плоским» (в основном 10%), то с 2026 года он станет прогрессивным — чем больше доход, тем выше ставка.

Новый Налоговый кодекс меняет и правила уплаты социального налога (СН). Базовая ставка социального налога снижается с 11% до 6%. При этом отменяется возможность уменьшать сумму налога на размер социальных отчислений. Ранее компании могли вычитать перечисленные СО из суммы СН, теперь эта льгота убирается. Таким образом, налоговая нагрузка в реальности остаётся примерно на прежнем уровне, но расчёт становится проще и прозрачнее.

Для предприятий, занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции, установлена сниженная ставка — 1,8%.

Для крестьянских и фермерских хозяйств налог рассчитывается в фиксированном размере:

0,6 МРП за себя,

0,3 МРП за каждого работника.

Для индивидуальных предпринимателей и лиц, ведущих частную практику (например, нотариусов или адвокатов), размер социального налога будет составлять:

2 МРП за себя,

1 МРП за каждого работника.

Реформа социального налога направлена на упрощение администрирования: теперь расчёт будет более понятным и единообразным. Для большинства компаний нагрузка фактически не изменится, несмотря на снижение ставки, из-за отмены вычета социальных отчислений. В то же время аграрный сектор сохранит льготы, что должно поддержать производителей сельхозпродукции.

Кроме этого, увеличены ставки акциза на 10% алкогольную продукцию, коньяк, вина, пиво, сигареты, табак.

Член региональной палаты предпринимателей по ЗКО Фарид Бахтиозин подчеркнул, что введение нового налогового кодекса приведет к увеличению цен на товары и услуги.