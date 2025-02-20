«Ищите деньги в других местах»: бизнесмены ЗКО о повышении ставки НДС

Предприниматели на встрече с рабочей группой из профильных министерств озвучили свои опасения по поводу предстоящих изменений в налоговом кодексе.

В Уральске с рабочим визитом побывала рабочая комиссия, в состав которой вошли вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков и заместитель председателя комитета государственных доходов РК Жаныбек Нуржанов. На встречу с представителями профильных министерств приехали представители бизнеса ЗКО. Мероприятие организовала региональная палата предпринимателей.

Основной темой для обсуждения стали предстоящие поправки в налоговый кодекс. Напомним, после недавнего расширенного заседания правительства премьер-министр страны Олжас Бектенов заявил о необходимости реализовать комплекс мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы страны. По его словам, действующая налоговая система не только не обеспечивает государству объем инвестиций, но и несправедлива по отношению к предпринимателям.

Во время встречи большинство предпринимателей региона высказались против повышения ставки НДС до 16%. Эта мера, по мнению уральских бизнесменов, уничтожит микробизнес, лишит средний бизнес возможности развиваться и станет причиной резкого подорожания продуктов питания и снижения покупательского спроса среди населения.

Между тем, Жаныбек Нуржанов отметил, что налог на добавленную стоимость является одним из ключевых источников пополнения бюджета, но поскольку преобразования в сфере налогообложения затронут интересы не только предпринимателей, но и в целом населения республики, обсуждения проводятся открыто с привлечением экспертов бизнес-среды.

Бауыржан Омарбеков подчеркнул, что за год после повышения ставки НДС до 16% в бюджет поступят дополнительно 5-7 триллионов тенге. Эти деньги, по словам спикера, планируется направить на улучшение инфраструктуры, жилищное строительство и прочие социальные программы. Так, 2,5 триллиона тенге из этой суммы будут затрачены на поддержку экономики страны – программы по развитию бизнеса, субсидирование процентных ставок по кредитам предпринимателей.

Однако такие доводы не убедили бизнесменов ЗКО в крайней необходимости пополнения бюджета за счет подобных мер.

– Изменение ставки НДС сейчас приведет к нехорошим последствиям. Вы сейчас ходите по очень тонкой грани. Мы, уральские предприниматели, вас просим: «Вот это завоевание – 12% НДС не трогайте, пожалуйста. Не будоражьте ситуацию. Ищите деньги в других местах. Деньги не здесь зарыты, разберитесь лучше с контрабандой товаров из Китая. Все предприниматели говорят о том, что на Хоргосе процветает контрабанда. Ряд товаров ввозят в страну из Китая без уплаты налогов. Люди приезжают туда с деньгами в кармане, платят за товары наличкой. И вы это хорошо знаете. Честные предприниматели, кто ввозит импортные товары по всем правилам, платят НДС. А нечестные продавцы, кто занят контрабандой, спокойно развиваются, влезли уже в электронную торговлю, но НДС не платят. Нужно навести порядок с контрабандными товарами из Китая, и тогда в бюджете появятся деньги, – заявил директор ТОО «Меркурий» Дархан Сариев.

Мнение коллеги поддержал другой предприниматель Фарид Бахтиозин. По его мнению, НДС очень сложный налог и даже опытным бухгалтерам сложно разобраться во всех его нюансах. Если правительство не услышит бизнес, то множество предпринимателей будут подвергнуты штрафам, кто-то будет вынужден закрыть предприятие.

– Почему нельзя использовать практику, которая положительно зарекомендовала себя в нашей стране с розничным налогом? Для крупного бизнеса НДС был и пусть остается. А почему бы на остальной бизнес не применить розничный налог? Пусть не 4, а, например, 5 или 6%? Ведь тогда стоимость товаров и услуг будет не так ощутима для покупателей, тогда как при предлагаемых процентных ставках, последствия прочувствует все население республики, —заявил Фарид Бахтиозин.

Руководитель группы компаний «Белес-Агро» Мурат Джакибаев подчеркнул, что малый бизнес вынужден брать займы у банков второго уровня, чтобы вложить в свое развитие. Предприниматели выплачивают заработную плату работникам, оплачивают налоги, чем и выполняют взятые на себя обязательства, а настоящей налоговой реформой государство просто отягощает бремя обязанностей на бизнес.

– Тем самым, создаются условия для того, чтобы бизнес «ушел в тень». Если сложится такая тенденция, то она не поспособствует развитию экономики, - сказал он.

Мурат Джакибаев продолжает настаивать на дифференцированном подходе при определении ставки на НДС, подчеркнув что расширения налоговой базы нужно добиваться через мотивацию бизнеса выхода из «серой зоны», но ни коим образом через репрессивную налоговую политику.

– Поднять налоги и пустить в свободное плавание цены — это не лучший способ оздоровить экономику страны. Нельзя принимать такое важное решение — повышать НДС (практически вдвое ) и при этом точно не знать — пойдет это все или не пойдет? Это неправильная стратегия. Сейчас правительство решилось на эксперимент – загнать весь малый бизнес под уплату НДС и наблюдать: выживет или не выживет. А что будет дальше? Рост цен и недовольство населения. Кто ответит за рост цен, когда предприниматели начнут реализовать импортные товары с учетом повышенного НДС? Сейчас президент говорит о том, что в стране нет роста экономики. Работает целое министерство национальной экономики, а результата нет, — считает директор компании «Чемпион» Нурлан Мухамбеткалиев.

В качестве альтернативы повышению ставки на налог на добавленную стоимость, предприниматель предложил государству создать условия для повышения производительности труда, и добиваться развития экономики за счет роста выпускаемой продукции.

По итогам встречи бизнесменам порекомендовали изложить свои доводы в письменном виде и направить в региональную палату предпринимателей «Атамекен», а далее в соответствующие органы.