Кого освободят от НДС в Казахстане?

Министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства заявил, что повышение НДС до 16% и его дифференциация помогут снизить зависимость бюджета от нестабильных нефтяных доходов. Также это позволит больше сберегать средства в Национальном фонде и финансировать важные государственные проекты, сообщает Tengrinews.kz.

При этом для производителей сельхозпродукции предусмотрены льготы — они будут освобождены от НДС.

— Сейчас крестьянские хозяйства - неплательщики НДС. Мы это сохраняем. Юридические лица - сельхозтоваропроизводители платят НДС 30 процентов от положенного к уплате в бюджет. Теперь платить не будут. Таким образом, вся продукция (картофель, помидоры, лук, капуста и так далее), произведенная в Казахстане, будет более конкурентоспособна. Ставка 10 процентов. Мы предлагаем пониженную ставку для сферы здравоохранения. На кого она будет еще распространена? Этот вопрос требует дополнительного обсуждения. Какие еще виды деятельности - мы соберем все предложения, подсчитаем и совместно с экспертами и бизнесом решим, — объяснил Жумангарин.

Вице-премьер добавил, что ставка 10% выбрана из-за сложности налогового администрирования. Чем больше разных ставок, тем сложнее вести учет и подавать декларации, что затрудняет работу как бизнеса, так и налоговых органов.

— Когда много ставок – усложняется учет, усложняется составление деклараций, накапливается дебетовое сальдо. Чтобы этого избежать, мы предлагаем: 16 процентов, 10 процентов, 0 процентов и освобождение. Снижение порога постановки на учет по НДС. Сегодня лишь 4 процента предприятий платят НДС. Многие компании искусственно дробят бизнес, чтобы избежать налогообложения. Это подрывает налоговую систему и мешает нормальному зачету НДС. Поэтому предлагается снижение порога постановки на учет с 80 миллионов тенге до 15 миллионов тенге. Создаются условия, при которых стоимость издержек дробления будет превышать выгоды от дробления. Это создаст равные условия для бизнеса, предотвратит схемы уклонения, — пояснил министр.

Он отметил, что такое снижение соответствует международной практике. В большинстве развитых и развивающихся стран порог по НДС ниже или вовсе отсутствует. В пример он привел Канаду, Южную Корею, скандинавские и восточноевропейские страны, а также Россию, Узбекистан и Кыргызстан, где порог ниже, чем в Казахстане.

— Также будет пересмотрен режим розничного налога. В целом мы его сохраняем. При этом предел дохода по предлагаемому этому режиму сохраняется в размере 600 тысяч МРП, это 2,359 триллиона тенге в год; снимаются ограничения по численности работников; ФОТ вычитается, если доход от реализации превышает 100 миллионов тенге в год; 100 миллионов тенге для стимулирования обеления заработных плат; сохраняем ставку 4 процента (с возможностью снижения маслихатами на 50 процентов); и ключевое условие – сокращение видов деятельности и реализация только в сегменте B2C. Режим называется "розничный". Он должен соответствовать своему названию. Реализация только населению, — подчеркнул Жумангарин.

Также министр сообщил, что из-за роста налоговых поступлений инфляция может вырасти до 3%.

Напомним, что ранее правительство предлагало ввести дифференцированные ставки НДС и оценивало, сколько дополнительных средств это принесет в бюджет.