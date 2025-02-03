Годовая инфляция в Казахстане составила 8,9%

Инфляция в Казахстане в период с февраля 2024 по январь 2025 года составила 8,9%. Повысились цены на товары и услуги.

Инфляция в Казахстане в период с февраля 2024 по январь 2025 года составила 8,9%, сообщили в Бюро национальной статистики. Цены на платные услуги повысились на 13,8%, непродовольственные товары – на 8,4%, продовольственные товары – на 5,8%.

За год заметно выросли тарифы на коммунальные услуги:

Холодная вода подорожала на 43,2%;

Водоотведение на 26,1%;

Отопление на 23,1%;

Горячая вода на 21,3%;

Электроэнергия на 18,9%;

Газ на 12%;

Вывоз мусора на 10,3%.

Из лекарств существенно подорожали корвалол (на 30,7%), канефрон (на 27,9%), ацикловир (на 18%).



Из еды – картофель (на 59,3%), лук репчатый (на 25,1%), оливковое масло (на 21,7%). Однако есть продукты, которые наоборот подешевели: гречка (на 21,6%), лимоны (6,9%), морковь (5,3%) и виноград (4,6%).