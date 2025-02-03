Годовая инфляция в Казахстане составила 8,9%

Инфляция в Казахстане в период с февраля 2024 по январь 2025 года составила 8,9%, сообщили в Бюро национальной статистики. Цены на платные услуги повысились на 13,8%, непродовольственные товары – на 8,4%, продовольственные товары – на 5,8%.
За год заметно выросли тарифы на коммунальные услуги:
- Холодная вода подорожала на 43,2%;
- Водоотведение на 26,1%;
- Отопление на 23,1%;
- Горячая вода на 21,3%;
- Электроэнергия на 18,9%;
- Газ на 12%;
- Вывоз мусора на 10,3%.
Из лекарств существенно подорожали корвалол (на 30,7%), канефрон (на 27,9%), ацикловир (на 18%).
Из еды – картофель (на 59,3%), лук репчатый (на 25,1%), оливковое масло (на 21,7%). Однако есть продукты, которые наоборот подешевели: гречка (на 21,6%), лимоны (6,9%), морковь (5,3%) и виноград (4,6%).
В Нацстате отметили, что также подорожала на 27% сотовая связь, на 18,6% билеты на поезда и на 17,7% отправка посылок.
Среди регионов самую высокую месячную инфляцию зарегистрировали в Атырауской области на 2,2%, самая низкая в городе Алматы и Туркестанской области – 0,7%.
В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Жамбылской области на 2,1%, непродовольственные товары – Западно-Казахстанской области на 1,5%, платные услуги – Атырауской области на 5,5%.