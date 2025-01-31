«Деньги будут взяты из кармана каждого гражданина» - эксперты о возможном повышении НДС

После недавнего расширенного заседания правительства одной из самых обсуждаемых тем в Казахстане стало повышение НДС с 12% до 20%. Тогда премьер-министр страны Олжас Бектенов заявил о необходимости реализовать комплекс мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы страны. По его словам, действующая налоговая система не только не обеспечивает государству объем инвестиций, но и несправедлива по отношению к предпринимателям. Основная налоговая нагрузка ложится на фонд оплаты труда, а значит, на себестоимость.

– Еще до того, как товар попал на полку, предприниматель уже вынужден заплатить большую часть налогов. Правительство предлагает снизить нагрузку на фонд оплаты труда путем переноса ее на продажи. Для этого необходимо повысить ставку НДС, одновременно снизив социальный налог и обязательные пенсионные выплаты работодателем. Это повысит конкурентоспособность предприятий, создаст для них необходимый финансовый резерв, - сказал Олжас Бектенов.

Такое заявление вызвало неоднозначную реакцию не только у бизнес-сообщества Казахстана, но и у рядовых граждан. Кстати, это не первая попытка повысить НДС в стране. Предыдущая история закончилась отставкой кабинета министров. Однако на этот раз предложение поддержал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Не значит ли это то, что в бюджете страны настолько настолько острый дефицит, что других решений власти не видят?

Министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что с конкретным значением НДС в правительстве ещё не определились. Но назвал диапазон повышения: 16–20 %. Конкретное решение кабинет министров примет в феврале.

«Государство хочет решить вопрос, отрубая себе руку»

Эксперт по налоговой безопасности Дмитрий Казанцев объяснил, что налог на добавленную стоимость (тот самый НДС - прим. автора) рассчитывается отдельно от других видов налогов, которые платят бизнесмены. На сегодня предприниматели отдают 12% от суммы своего дохода и включает этот налог в стоимость своего товара или услуги.

– Повышение ставки НДС до 20% коснется всех предпринимателей. Объясню почему: НДС-никами кто будут? Мини-оптовики, которые завозят товар на более чем 15 миллионов тенге. Они не будут разбираться кто, как и зачем и 100% поднимут цену. Для них это просто будет повышение налога на 8% (ранее действовавший налог в 12%+8% после предполагаемого повышения - прим. автора) и соответственно они тоже повысят стоимость своих товаров на 8%. Если подняли эти мини-оптовики, следовательно те, кто у них закупаются будут покупать у них дороже и продавать рядовым гражданам дороже. Пострадает кто? Конечный покупатель. А значит от повышения НДС пострадают все - и средний бизнес и малый. Ведь малый закупается у средних, - говорит Дмитрий Казанцев.

На вопрос станет ли от этого экономика Казахстана лучше эксперт ответил, что нет. По его словам, собираемость налогов увеличится, но из-за того, что цены возрастут на 10% минимум не считая инфляции, девальвации и снова начнутся социальные переживания. Учителям, врачам, госслужащим индексируют зарплату на те же 10%.

– Возникает вопрос: какой смысл повышать НДС, если государство потратит те же деньги на индексацию зарплаты? В цифрах как будто будет казаться, что дохода у бюджета будет больше, но нам не будут показывать траты, которые появились благодаря всему этому. Никто никакой выгоды от этого не получит. Решать проблему нужно было иначе, а именно искать причину, почему у нас не собираются налоги. Это - теневая экономика, загляните на границу Казахстана и Китая. Там можно найти столько миллиардов недоплаченных налогов и лучше было бы копать там, а не поднимать савку НДС. Государство хочет решить свой вопрос отрубая себе руку, - уверен эксперт.

Казанцев посоветовал правительству Казахстана не бояться делать реформу целиком, а не дописывать и не дополнять его все время. В каких-то местах сам кодекс, по мнению эксперта, уже устарел в современном мире. Налоги должны быть, но они должны быть соизмеримыми. В качестве альтернативы Казанцев считает, что нужно навести порядок в действующем кодексе, а именно разобраться с контрабандой на границах, с заработными платами, которые могут скрывать и с теневой экономикой в целом. Тогда, возможно, не пришлось бы повышать НДС и оставить всё так же, а деньги поступали бы в намного большем объеме, чем сегодня.

Казахстанские предприниматели очень негативно отреагировали на планы по снижению порога налогообложения с 78 млн тенге до 15 миллионов. За счёт такой радикальной меры налогооблагаемая база резко вырастет, но многие малые предприятия рискуют разориться.

Деньги будут взяты из кармана каждого гражданина

Действительно, повышение НДС может кардинально изменить условия работы бизнеса. Ведь многие предприниматели окажутся в ситуации, когда им придется либо повышать цены, чтобы компенсировать налог, либо дробить бизнес, чтобы не превысить новый порог. Но в итоге вся нагрузка может быть переложена на потребителей.

Разберем по полочкам. На сегодняшний день предприниматели, чей годовой оборот не превышает 78 миллиона тенге (20 000 МРП), могут работать без НДС, а значит – не включать этот налог в стоимость своих товаров и услуг. Но они работают и платят другие налоги. При этом с 2022 года этот порог уже был снижен с 30 тысяч МРП (примерно 118 миллиона тенге) до текущих 20 тысяч МРП. Сейчас имеется около 110 000 компаний-плательщиков НДС. Эксперты отмечают, что, если порог снизят до 15 миллионов тенге, а это всего лишь 1,25 миллиона тенге оборота в месяц, то такая мера заставит даже небольшие компании платить НДС – примерно 300 тысяч дополнительных предприятий окажутся в числе новых плательщиков. Для малого бизнеса это создаст не только финансовую, но и административную нагрузку.

– В случае повышения ставки НДС до 20% и снижения порога по НДС до 15 миллионов тенге, в бюджет планируется дополнительно собрать 7,5 триллиона тенге. Эти деньги будут взяты из кармана каждого гражданина. В среднем это 375 тысяч тенге в год на каждого казахстанца, включая младенцев. И это при том, что государству уже были уплачены все налоги с его зарплаты. Для понимания: средняя зарплата в Казахстане – 390 328 тенге, а значит, каждый житель страны фактически будет вынужден отдавать в бюджет почти одну свою зарплату в год, – сообщает основатель группы компаний «Учет» Максим Барышев.

Что говорят бизнесмены?

Руководитель крестьянского хозяйства Марат Асанов является плательщиком НДС, однако он является сельхозтоваропроизводителем и пользуется субсидированной ставкой НДС. Другими словами, хозяйство не полностью платит все 12%, часть субсидируется государством. Однако повышение НДС в любом случае отразится и на его бизнесе.

– Сельхозпроизводители и так находятся на последнем издыхании. Потому что цены на зерно падают вниз, а всё остальное идет вверх. К примеру, если 3 года назад дизтопливо стоило 100 тенге, а зерно - 60 тенге, то сегодня дизтопливо стоит 250 тенге, зерно - так же 60 тенге. О запчастях вообще не буду говорить. Плюс мы должны повышать зарплаты работников. Ведь жить становится сложнее, всё дорожает. Мы тратим больше, а цена стоит на месте. Поэтому повышение НДС тоже нас коснется. Цену за свой товар мы не можем завышать и сидеть на своем товаре мы тоже не можем. Что у нас купят элеваторы, то мы и продадим. Нам больше некуда девать нашу продукцию. Мы только ждем помощи от государства. В противном случае у нас есть вариант переходить на более маржинальные культуры, допустим бобовые или чечевичные, которые мы сможем экспортировать заграницу. Ведь нам тоже нужно выживать, платить за технику, оплачивать кредиты. С каждым годом мы всё больше и больше будем переходить на другие культуры, развивать экспорт, а обыденные культуры будем забывать. И будет у нас дефицит зерна, кормовых культур, - говорит Марат Асанов.

Предприниматель уверен, что повышение НДС сильно ударит по каждому плательщику НДС. Бизнесмены будут искать выход из положения, и возможно откроются множество ИП, чтобы хоть как-то обойти новшество.

Крупный импортер продуктов питания из Уральска также уверен, что на 8% подорожают практически все товары и услуги. Импортный товар в том числе подпадает под этот список. Бизнесмены будут обязаны добавлять удорожание налога в стоимость продукта.

– Это естественно приведет к уменьшению потребления каких-то продуктов, каких-то услуг. Плюс инфляция, плюс отпустили в свободное плавание стоимость ГСМ, комуслуги тоже подорожают. Всё вместе приведет к значительному удару по карманам рядовых наших граждан. Людям придется экономить, в чем-то себе отказывать, - говорит он.

Бизнесмен опасается, что повышение НДС может спровоцировать рассвет так называемого «черного рынка», представители которого не оплачивают никакие налоги.

Таким образом, слова президента о том, что придется затянуть пояса, похоже наше правительство поняло в прямом смысле.