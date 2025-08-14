С 1 января 2026 года в силу вступает обновленный Налоговый кодекс РК. Он принесет с собой масштабную налоговую реформу, в связи с которой казахстанскому бизнесу придется работать совершенно в новых условиях. Новый документ должен решить одновременно несколько задач:

упростить работу предпринимателей и фискальных органов;

повысить собираемость налогов;

вывести казахстанский бизнес из тени.

Для их решения в новом Налоговом кодексе РК были закреплены нормы, местами довольно жесткие, но по которым предпринимателям, тем не менее, придется работать. Это такие нормы, как:

повышение ставки НДС с 12% до 16%;

снижение порога постановки на учет по НДС с 20 000 МРП до 10 000 МРП;

оптимизация СНР (специальных налоговых режимов);

введение прогрессивной ставки ИПН (индивидуального подоходного налога) к доходам граждан, превышающим 8 500 МРП в год.

Для разъяснения норм нового Налогового Кодекса в Уральск приедет вице-министр финансов Ержан Биржанов. Семинар состоится 10 сентября с 9.30 до 13.00 в здании дворца культуры «Атамекен». по адресу: мкрн. Кадыр Мырза Али 12/2.



