В связи с плановыми гидравлическими испытаниями на магистральных трубопроводах ТМ-4, 8, 3 с 18 по 22 августа 2025 года временно отключат горячее водоснабжение. Работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону.

Горячую воду отключат на пять дней в 300 домах Уральска

Горячей воды не будет в 300 домах и 40 объектах: