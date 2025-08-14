Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 13 августа примерно в 20:30 часов на пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина похитил из сумки ребенка сотовый телефон.

– На сигнал оперативно отреагировали экипаж патрульной полиции — старший лейтенант полиции Медет Косполов и лейтенант полиции Рахат Турманов. Совместно с пешим постом — капитаном полиции Данияром Мырзабаевым и лейтенантом полиции Асылжаном Батырхайровым — в районе магазина «Теремок» (Омега) был задержан подозреваемый, подходящий под описание, - сообщили в полиции.

При личном досмотре у мужчины в кармане был обнаружен похищенный телефон. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Задержанным оказался 53-летний мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.