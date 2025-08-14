Атырауда бауыр еті баласына қасақана алимент төлей жүрген тоғыз тұрғын қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Бұл туралы бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады. Қарыздың жалпы соммасы 46 миллион теңгені құрапты. Прокурорлар заң бұзғандарға қатысты қылмыстық кодекстің 139 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіпті. Екі борышкер 12,9 миллион теңге алимент төлемегені сотталды. Сот үкімімен олар бір жылға бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалды. Басқа борышкерлерге қатысты тергеу амалдары жүргізілуде.
Атырауда алимент төлеуден жалтарғандар сотталды
Баласына алимент төлемегендер қылмыстық жауапкершілікке тартылды.