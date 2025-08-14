Министерство здравоохранения призывает казахстанцев ежегодно проходить скрининговые обследования и профилактические медицинские осмотры. К тому же с этого года онкоскрининги доступны абсолютно всем, независимо от статуса в системе ОСМС. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Обследования направлены на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, глаукомы, рака молочной железы, шейки матки и кишечника, вирусных гепатитов В и С, нарушений мозгового кровообращения и других опасных патологий. Возрастные категории и периодичность определяются врачом согласно медицинским стандартам.

Пройти скрининг можно в своей поликлинике — достаточно иметь удостоверение личности. Записаться можно через регистратуру, call-центр или мобильное приложение Дамумед.

Часто участковые врачи или медсестры сами приглашают прикрепленное население, формируя списки по возрастным и иным критериям.

Кто и когда проходит скрининг?

заболевания сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца — мужчины и женщины от 40 до 76 лет

эндокринные заболевания: сахарный диабет — мужчины и женщины от 40 до 76 лет

заболевания органов зрения: глаукома — мужчины и женщины от 40 до 76 лет

онкологические заболевания: рак молочной железы — женщины от 40 до 76 лет; рак шейки матки — женщины от 30 до 74 лет; колоректальный рак — мужчины и женщины от 50 до 76 лет

вирусные инфекции: вирусный гепатит В и С — медицинские работники; пациенты, поступающие на плановые и экстренные операции; пациенты центров и отделений гемодиализа, гематологии, онкологии, трансплантации, сердечно-сосудистой и легочной хирургии; лица, получающие гемотрансфузии и трансплантации органов, тканей, клеток; беременные женщины

нарушения мозгового кровообращения — мужчины от 50 до 76 лет

Осмотр граждан нужен даже при абсолютном отсутствии каких-либо симптомов – исключительно для уверенности в своем здоровье.

Фото: pexels.com