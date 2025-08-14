Во втором квартале 2025 года наибольшее число занятых пришлось на сферу торговли — 17,1%, следом идут образование и промышленность.

В Бюро национальной статистики РК сообщили, что во втором квартале 2025 года в Казахстане 64,6% людей старше 15 лет имели работу. Среди тех, кто входит в рабочую силу, уровень занятости составил 95,4%. Уровень безработицы по методике Международной организации труда оказался на уровне 4,6%, что немного ниже, чем в прошлом году — на 0,1 процентного пункта.

По данным выборочного обследования, в разных сферах экономики были заняты 9,3 миллиона человек. Из них 7,1 миллиона работали по найму — это почти 77% всех занятых. Остальные 2,2 миллиона человек (примерно 23%) были самозанятыми.

По сравнению со вторым кварталом 2024 года общее количество работающих увеличилось на 110 тысяч человек. Основной рост пришёлся на наёмных работников — их стало больше на 168 тысяч. Больше всего людей работает в торговле — 17,1%, затем в образовании — 13,1%, промышленности — 12,5% и сельском хозяйстве — 10,8%. В среднем за неделю один занятой человек отрабатывает 39 часов. У наёмных работников — 40 часов в неделю, у самозанятых — 36 часов.

