Первое застойное время с 2015 года.

Аналитики Data Hub сообщили, что в II квартале средняя зарплата в Казахстане составила 448,6 тысяч тенге. По сравнению с тем же периодом 2024 года, зарплата выросла на 11,3%, но с учетом инфляции изменений не произошло. Это первый случай, когда реальная зарплата не изменилась за год с начала 2015 года. Обычно зарплаты растут, а за последние 7,5 лет падение было только дважды, последний раз — в I квартале 2023 года (-0,6%).

В целом, за восемь кварталов роста темпы были слабыми — в среднем +2,5%. Наибольшее снижение зарплат произошло в строительстве, где реальная зарплата упала на 10,8%, составив 490,2 тысяч тенге. Также зарплаты снизились в шести других секторах, включая образование и здравоохранение, где падение составило 3,1% (до 373,8 тыс. и 339,6 тыс. тенге соответственно).







