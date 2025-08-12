Для представителей четырех знаков зодиака фортуна проявит себя особенно щедро.

Иногда мы получаем не то, что хотели, – и именно это оказывается ключом к настоящему счастью, пишет YourTango.

Рак

Юпитер, который весь год находится в вашем знаке, продолжит открывать перед вами двери к новым возможностям, но для этого важно «освободить место» для грядущего. Этот поток изобилия и удачи продлится до середины лета 2026 года, после чего повторится лишь через 12 лет. Венера в вашем знаке усилит влияние Юпитера, а значит, благоприятные события будут касаться финансов, собственности, отношений и внешней привлекательности.

Стрелец

Стрельцы почувствуют прилив удачи, которая придет словно из невидимых источников. Юпитер и Венера соединятся в вашем секторе тайн, что откроет дорогу скрытым благам: от внезапного наследства до щедрых подарков от близких. Иногда вы можете даже не знать, что положительные перемены уже запущены. Поскольку Юпитер является вашей управляющей планетой, его нахождение в Раке усиливает все благоприятные тенденции.

Козерог

Возможно, неожиданная встреча или признание в чувствах помогут вам поверить в силу любви. Венера активирует ваш дом партнерства, а Юпитер усилит ее влияние, принося в жизнь как эмоциональное тепло, так и практическую помощь. Откровенность и искренность откроют дорогу к изобилию. Рассказывайте о своих целях и переживаниях – люди будут откликаться и помогать вам двигаться вперед.

Близнецы

Близнецам звезды сулят успех в финансовой сфере. Даже если раньше вы не могли позволить себе серьезные вложения, сейчас появятся шансы улучшить материальное положение. Юпитер и Венера в секторе денег помогут принимать верные решения, в том числе касающиеся продажи или выгодного использования вещей, которые вам больше не нужны. Сосредоточьтесь на том, что реально контролируете, и удача не заставит себя ждать.

