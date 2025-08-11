Август 2025 года будет особенно богат на знаки Вселенной: редкие сочетания планет сулят важные перемены в жизни.

По мнению астрологов, четырем знакам зодиака уже в ближайшее время предстоит очутиться в эпицентре космического внимания.

Телец

Неожиданные повороты в доходах и работе заставят переосмыслить некоторые ценности и решить, что на самом деле для вас важно. Первая половина месяца может преподнести непонятные волнения, вполне вероятно, что вам сделают странное, на первый взгляд, предложение. Не торопитесь отказываться – это может быть тем самым знаком. Не волнуйтесь: адаптироваться и обрести новые пути к стабильности, финансовой, в том числе, вам поможет Венера.

Лев

Солнце окажется под напряженными аспектами и Львам будут не аплодировать, а критиковать. Расценивайте ситуацию правильно – это не провал, а возможность переоценить происходящее. Да, все может пойти наперекосяк: проекты окажутся провальными, а люди, на которых вы рассчитывали, окажутся не теми. Но хуже всего будут, конечно же, нелестные слова в адрес Львов. Не нервничайте. Именно это ваша задача на август: не страдать в гордом одиночестве, а научиться различать зерна от плевел.

Скорпион

Гороскоп говорит о том, что ваша планета Плутон сейчас поднимает на поверхность темы доверия и глубокой внутренней трансформации. Вас будут предупреждать предчувствия: странные сны, дежавю, люди из прошлого. Все неслучайно: так Вселенная говорит вам, что старому пора уйти. Слушайте свой внутренний голос и не игнорируйте свои ощущения: бороться сейчас за что-либо не имеет смысла, зато имеет смысл отпускать.

Водолей

Проверять придется в первую очередь верность себе самому. Покровитель Сатурн выведет в центр внимания дружбу и общие цели. Привычное окружение будет отдаляться – начнутся конфликты и недопонимания, но это и будет знаком свыше: пришло время понять, кто дышит с вами одним воздухом. Водолеям нужна свобода и возможность быть самим собой. Задумайтесь, не потеряли ли вы это, растворившись в ком-то или в чем-то. Если старые идеи исчерпали себя, нужно пересмотреть их и найти другие пути.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, склонные к драме и манипуляциям.

Фото: pixabay.com