Во время грозы не рекомендуется стоять под деревом, потому что молния в него может ударить.

Разбираемся, как часто молния ударяет в дерево, и в какие деревья чаще всего попадает молния.

Ученые из Технического университета Мюнхена озадачились и провели первое в истории исследование, в ходе которого проанализировали деревья, погибшие непосредственно от удара молнии.

Согласно полученным данным, в период с 2004 по 2023 год фиксировалось примерно 286-328 миллионов ударов молнии ежегодно. Это привело к гибели 301-340 миллионов деревьев, из них 24-36 миллионов деревьев с диаметром более 60 см. Таким образом, в среднем молнии убивают 320 миллионов деревьев за год.

Такой высокий показатель объясняется тем, что молния бывает «заразной». Один удар может «перебросить» электричество на соседние деревья на расстоянии до 45 метров. В результате одна молния может убить в среднем 3,5 дерева.

На этом фоне возникает вопрос: «В какие деревья чаще всего попадает молния?».

С наибольшей вероятностью от разряда пострадает высокое отдельно стоящее дерево. Это может быть дуб. Также во время грозы опасно стоять под сосной, тополем и елью. При этом удивительным способом клен, орех и береза не привлекают «небесное электричество», но испытывать судьбу все же не стоит.

Фото: pixabay.com