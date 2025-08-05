Сейчас он находится примерно в 2400 километрах к северу от места своего появления.

В начале марта 2025 года он застрял на мелководье в 100 километрах от острова Южная Георгия. Айсберг провел там два месяца, после чего сошел с шельфа и возобновил свой дрейф.

Как показали новые спутниковые снимки, сделанные аппаратом Aqua, площадь его поверхности уменьшилась до 2510 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Люксембурга. От A-23A откололось множество осколков. Крупнейшие из них получили обозначения A-23D и A-23E. Их площадь составляет соответственно 159 и 73 квадратных километра.

Несмотря на эти потери, A-23A по-прежнему остается крупнейшим айсбергом, свободно дрейфующим в мировом океане.

Фото: pixabay.com