Рассказываем, у кого из знаков получится сделать свой большой шаг к успеху.

С 11 августа Меркурий, который курирует сферу коммуникации, все потоки информации, а также вопросы торговли, завершает свой ретроградный период, с середины месяца можно рассчитывать на улучшение рабочих дел и возвращение приятного общения.

Телец

Первыми в списке везунчиков августа значатся Тельцы, которые уже со второй декады месяца не просто почувствуют важность, но и ощутят вполне материальный положительный эффект общения. Ваша точка роста в августе — нетворкинг, коммуникация, выступления. Через взаимодействие с другими (а для кого-то и благодаря собственным выступлениям) к вам придут и новые проекты.

Рак

В силу астрологических транзитов ваша жизнь может разделиться на «до» и «после». Именно вам выпадает шанс круто изменить свой жизненный сценарий по любому направлению: место проживания, отношения, работа, даже степень вашей проявленности и форма коммуникации с миром — все это можно поменять так, как хочется именно вам.

Весы

Как истинные дипломаты, вы могли долго мириться с обстоятельствами. После 10 августа этот лимит терпения заканчивается. Для одних очень конкретно встанет вопрос о смене работы и/или сферы или должности, а для других будет актуально пересмотреть старые условия сотрудничества и заключенные ранее сделки и контракты.

Скорпион

Вы вдруг можете обнаружить, что мир — огромный и разнообразный, и вам есть, чем поделиться с окружающими. Одним словом, вдохновение вернется, любознательность усилится, а благоприятные возможности и нужные люди появятся, как по мановению волшебной палочки. Только помните, что активные действия рекомендуется совершать во второй половине августа, и порой, чтобы получить что-то важное и новое, необходимо оставить изжившее себя старое.

Фото: pixabay.com