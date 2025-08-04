Август 2025 года обещает стать по-настоящему щедрым временем для четырех зодиакальных представителей.

Названы четыре знака зодиака, которые будут купаться в золоте весь август

Особое внимание стоит уделить 12 августа – дню, когда планеты соединятся, создавая редкое и чрезвычайно благоприятное астрологическое событие. Подобное сочетание уже происходило в августе 2001-го и в июне 2022-го, пишет YourTango.

Рак

Для Раков август станет настоящим временем расцвета. Венера и Юпитер проходят через ваш первый дом, наделяя вас личной притягательностью, удачей и внутренней силой. Возможности могут прийти как в любви, так и в профессиональной сфере. Это прекрасный момент для того, чтобы проявить инициативу, решиться на перемены, заявить о себе. Главное – быть открытым к новым возможностям и не упустить шанс изменить свою жизнь.

Близнецы

Близнецы, август сулит стабильность и рост в финансовой сфере. Юпитер и Венера активируют ваш второй дом – дом денег, ресурсов и материального благополучия. Возможно повышение, новая должность, удачные инвестиции или неожиданные источники дохода. Это отличное время для составления финансовых планов, открытия собственного дела или переоценки ценностей.

Стрелец

Для Стрельцов этот месяц будет связан с ресурсами других людей – деньгами партнеров, инвестициями, наследством или крупными финансами, которые приходят извне. Юпитер и Венера активируют ваш восьмой дом, и здесь возможны крупные преобразования. Это также время углубления в эмоциональную близость. Отношения с партнером могут выйти на новый уровень, а бизнес-связи принести ощутимую прибыль.

Весы

Для Весов август станет пиковым месяцем в профессиональной сфере. Удача будет сопровождать все усилия, связанные с работой и целями. Не исключено, что в этом месяце появятся важные фигуры – наставники или влиятельные знакомые, способные повлиять на ваше развитие. Также возможно развитие романтических чувств на работе.

