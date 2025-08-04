Атырауда азаматтардың сеніміне кіріп, сан соқтырған азамат алты жылға сотталды. Бұл туралы Polisia.kz хабарлайды. Атырау облысының полиция департаментіне қарасты киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері тұрғындарды алдап, қаржысын қалтаға басқан 26 жастағы ер адамды ұстапты. Ол техника сататын мекемеде жұмыс істеген.
Сотталған адам әлеуметтік желілерге техниканың жарнамасын орналастырыпты. Жарнама қызыққандар, қомақты қаржысынан қағылды. Заң бұзған адам қызығып, тапсырыс бергендерге тауар құнын алдын ала төлеуді сұраған. Ол ақшаны ЖШС-іне тиесілі өз атына немесе әйелінің жеке кәсіпкерлік шотына аудартып, кейін қаражатты жеке қажетіне жұмсаған. Мәселен, 32 жастағы азаматша 809 мың теңгеге компьютер сатып алуға келісіп, көрсетілген шотқа қаражат аударған.
Істі болған адам техниканы екі аптаның ішінде жеткізіп беруге уәде беріпті. Алғашында сотталған зардап шеккендерге жеткізушілердің кінәсі немесе техникалық мәселелер туындады деп уақыт созған. Зардап шеккендер не техника не ақшасын қайтара алмапты. Алаяққа алданғандардың бірі - 28 жастағы ер адам. Ол да компьютерлік техника сатып алғысы келіп, 21 миллион 505 мың теңге ақша аударған. Алаяқтың құрбаны болған жанның бірі - 27 жастағы тұрғын.
Ол ойнауға арналған компьютер алу үшін 12 миллион теңгесін санап берген. Жедел іс-шаралар кезінде компанияның қазіргі иесі полицияға арызданған. Ол мекемені жақында ғана сатып алғанын және бұрынғы қарыздар туралы білген соң, алаяқтық фактісі бойынша хабар берген. Полиция қызметкерлері күдіктінің жұбайының бұл іске қатысы жоқ екенін анықтады. Сот үкімі бойынша азаматтарды алдап соққан алаяқ қылмыстық кодекстің 190 бабы, төртінші бөлігі бойынша кінәлі деп танылды.
Фото: pexels.com