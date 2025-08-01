В Шынгырлауском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по статьям 378 «Оскорбление представителя власти» и 380 «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти» УК РК.

Из материалов дела следует, что подсудимый, находясь в селе Шынгырлау, под псевдонимом разместил на своей странице в Facebook комментарии. В них он угрожал убийством и причинением вреда здоровью должностному лицу, а также оскорблял его в связи с исполнением служебных обязанностей.

– Согласно заключению судебной психолого-филологической экспертизы, данные высказывания носят оскорбительный характер в отношении чести и достоинства потерпевшего. В высказываниях содержатся слова, входящие в состав ненормативной инвективной лексики русского языка, и имеются признаки угрозы в отношении потерпевшего, - сообщили в суде ЗКО.

Сам подсудимый в судебном заседании вину признал и раскаялся. При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, наличие малолетних детей и назначил ему ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев. Всё это время он будет находиться на пробационном контроле и выполнять общественные работы в объеме 100 часов.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в МВД РК напомнили казахстанцам, что за необдуманные посты и комментарии в соцсетях грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Фото: pixabay.com